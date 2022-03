Francesco Calvo di ritorno alla Juve? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza tramite fonti finanziarie, il dirigente sarebbe prossimo al rientro nel club bianconero, che ha lasciato nel 2015 per trasferirsi al Barcellona. Il manager conosce bene l'attuale ad Maurizio Arrivabene - con cui ha già lavorato in Philip Morris nella Formula 1 e nel marketing legato al mondo dei motori - e nel frattempo avrebbe risolto i dissapori passati con Andrea Agnelli: già direttore commerciale e in seguito Chief Revenue Officer alla Juve, nel 2018, conclusa la sua esperienza in Spagna, è approdato alla Roma (guidata all'epoca da James Pallotta) per ricoprire ancora una volta il ruolo di CRO. Ora sarebbe pronto a tornare a Torino, dopo sette anni di lontananza.