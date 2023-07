Possibile "sorpresa" nelche Cristianofirmerà con la, in merito al quale dovrebbe arrivare l'ufficialità già nella giornata di oggi. Stando a Tuttosport, infatti, per il nuovo dirigente si parlava di un quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione, e secondo le indiscrezioni l'impianto dovrebbe essere mantenuto, ma la durata potrebbe essere suddivisa con la formula dei tre anni più due di rinnovo fissati a determinate condizioni e volontà. Una stesura, in sostanza, che tiene insieme sia l'intenzione di affidare al dt un progetto a lunga scadenza, ma che nel contempo consenta a entrambi un'uscita strategica che non si riveli sanguinosa economicamente nè complicata contrattualmente.