Continua l'incertezza sul futuro di Romelu Lukaku, che aspetta la Juve ed è destinato comunque a non rimanere al Chelsea. C'è però una novità da questo punto di vista; l'attaccante belga, riferisce Goal.com, si è rivisto al centro d'allenamento di Cobham (dove si allena il Chelsea) per la prima volta da quando era stato ceduto in prestito all'Inter: finora non ci aveva ancora messo piede, tra le voci ricorrenti sulla sua prossima destinazione e il soggiorno in patria.