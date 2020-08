Come spiegato ieri da Sky Sport i colloqui tra Fabio Paratici e Andrea Pirlo sono durati 6 ore, e oltre al mercato dei giocatori si è parlato di quello dei membri dello staff tecnico. Una cosa è sicura: Roberto Baronio resterà il vice di Pirlo, ma ci sarà una new entry nella squadra degli collaboratori tecnici. Questo coincide con le notizie sulla ricerca, da parte della Juventus, di un nuovo allenatore della difesa, con in prima fila Aurelio Andreazzoli e Angelo Gregucci, dopo che Andrea Barzagli ha declinato la proposta.