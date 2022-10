Tappa importante nel percorso di recupero dall'infortunio di Federico. Domani, infatti, l'esterno dellaandrà ad allenarsi a Vinovo con i giovani bianconeri dell, così da tornare ad assaporare il campo mettendo minuti nelle gambe. La notizia era già stata preannunciata nel pomeriggio in conferenza stampa da Massimiliano, che ne aveva parlato così: "A disposizione domani? Assolutamente no, domani si va ad allenare con i ragazzi. Deve acquistare fiducia nei movimenti e nelle cose di campo. Anche con il Torino assolutamente no".