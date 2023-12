La partita contro il Genoa dimostra una volta di più che la Juve dovrà rinforzarsi aggiungendo almeno un centrocampista alla rosa. Emile Højbjerg é un obiettivo concreto della Juventus per gennaio. Nei giorni scorsi sono andati in scena nuovi contatti tra l’agente del danese e Cristiano Giuntoli. Il Tottenham non ha ancora aperto alla cessione in prestito, riferisce calciomercato.com. la Juve continua la ricerca di almeno un rinforzo a centrocampo per gennaio e Hojbjerg è nella lista anche se non l'unico obiettivo della dirigenza bianconera.