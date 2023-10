Dopo la vittoria contro il Verona, arriva un'altra ottima notizia arriva dall’infermeria. Danilo, infortunatosi durante la sosta con il Brasile, sta sempre meglio. E se tutto dovesse andare secondo programmi, il capitano contro la Fiorentina nella prossima giornata ci sarà, riferisce la Gazzetta dello Sport. Un rinforzo importante per la difesa visto che nelle ultime partite Allegri aveva a disposizione in panchina solo Huijsen come ricambio.