Buone notizie dalla Toscana per la. Nel fine settimana Koniè infatti tornato in campo con la maglia dell'dopo l'infortunio accusato un paio di settimane fa, con gli esami che avevano evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni, quindi, non sembrano più destare preoccupazione, tanto che il suo contributo si è rivelato importante per la vittoria contro la Cremonese. Per lui sono otto, adesso, le presenze in stagione in Serie A.