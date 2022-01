6









A nove giorni dalla chiusura del mercato, la Juventus cammina a fari spenti con l'obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri il tanto agognato attaccante centrale. Nelle ultime ore il nome di Vlahovic è quello che è tornato prepotentemente più attuale e a dispetto delle dichiarazioni del tecnico, che insiste sul fatto che la rosa resterà questa, il club lavora per sbloccare la situazione. CASTING - Movimenti in entrata che - come sottolineato da Calciomercato.com - sono strettamente collegati alle uscite. Ramsey è praticamente già fuori dalla Continassa, più ingarbugliata la situazione Arthur. In estate, rivela ancora Calciomercato.com, l'obiettivo di Allegri era Dzeko; oggi sono ancora tanti i profili seguiti dalla Vecchia Signora e il sogno porta ancora a est, a Dusan Vlahovic, che però non è facile da raggiungere. Per caratteristiche il serbo è il preferito di Allegri, che invece non è scaldato da Martial e Azmoun. Diverso il discorso per Icardi e Scamacca, che sarebbero graditi dal tecnico bianconero. Resta però un nodo fondamentale: Vlahovic a parte, per il quale questa ipotesi non è percorribile, la Juve ha sempre e solo proposto la formula del prestito, senza mai trovare una vera e propria apertura. Intanto il tempo stringe: mancano nove giorni alla fine del mercato, per un "9" da regalare ad Allegri...