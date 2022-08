Il reparto della Juve che necessitava di una restyling più accurato? Con ogni probabilità, il centrocampo. Che pure è il reparto fin qui meno rinforzatosi. È arrivato Paul Pogba, ai box prima ancora di cominciare. Poi il resto doveva essere una conseguenza del mercato in uscita, magari del lancio di qualche giovane, aspettando di poter così affondare il colpo su quel Leandro Paredes che ben presto è diventato il playmaker designato per completare il centrocampo della Juve. Invece a dieci giorni o giù di lì dalla fine del mercato sono ancora nove i centrocampisti presenti nella rosa di Max Allegri, ognuno con storie diverse, eccezion fatta per Pogba e Manuel Locatelli nessuno di loro può avere l'assoluta certezza di restare.Scopri tutto in gallery