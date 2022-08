24 agosto 2013. Nove anni fa nella Juve guidata da Antonio Conte faceva il suo esordio in bianconero lo spagnolo Fernando Llorente, attaccante sempre particolarmente apprezzato dai tifosi che lo hanno potuto vedere in campo con la Vecchia Signora per 66 volte, esultando per i suoi 23 gol. La partita contro la Sampdoria allo Stadio Ferraris, valida per la prima giornata di campionato, si concluse 0-1 grazie a un gol di Carlos Tevez, con la Juve apparsa subito determinata nell'andare a caccia del suo terzo scudetto consecutivo.