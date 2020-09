2







di Andrea Menon

La prima di Andrea Pirlo. Al 45' è 1-0 per la Juve contro il Novara: un primo tempo di dominio territoriale e nel palleggio, ma anche di scoperte. In campo e nel gioco. I bianconeri lavorano secondo le idee del nuovo tecnico e mostrano quanto fatto in queste prime settimane. Modulo liquido e diverse occasioni.



Ecco i promossi e bocciati del primo tempo di questa prima uscita, nella nostra gallery.