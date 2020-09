Andrea Pirlo oggi ha espresso soddisfazione dopo il 5-0 rifilato in amichevole al Novara, mettendo in evidenza come i suoi ragazzi stiano lavorando bene e si stiano divertendo. Oggi pomeriggio l'allenatore della Juventus ha confermato queste sensazioni sui social, postando tre foto (due che lo vedono a bordo campo e una con le squadre schierate a centrocampo prima del fischio d'inizio) con il messaggio "Buon allenamento!". Questo è stato il match della Continassa infatti: l'unica occasione di mettere minuti nelle gambe prima dell'inizio del campionato del prossimo weekend.