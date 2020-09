1









La prima di Andrea Pirlo. Non è una gara ufficiale, ma è come se lo fosse: quella di questa mattina, fischio d'inizio ore 10.30, è una delle amichevoli più attese degli ultimi anni, perché porta con sé molti temi e tanto da scoprire. I bianconeri scendono in campo per la prima della stagione 2020/21, che rappresenta anche l'esordio del nuovo tecnico sulla panchina della Juventus. Dal modulo alla proposta calcistica, dalle idee agli interpreti, oggi Andrea Pirlo mostra il suo calcio.



Diverse le assenze per i bianconeri: out sicuramente Bernardeschi (infortunio in Nazionale), Paulo Dybala e Matthijs de Ligt. Non ci sarà Higuain, che sta firmando con l'Inter Miami di Beckham. In campo invece i nuovi acquisti McKennie e Kulusevski, schierato in coppia con CR7. Dalla panchina Arthur. Una prima Juve, in attesa dei recuperi e di scoprire il nuovo 9 bianconero.



IL TABELLINO



Juve-Novara 0-0



Marcatori:



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo.



In panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Pellegrini, Rugani, Arthur, Bentancur, Nicolussi, Portanova, Douglas Costa, Pjaca, Vrioni.



NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Cisco, Panico; Bortolussi. All. Banchieri LA DIRETTA



7' Conclusione mancina di McKennie: forte ma centrale.



6' Buona uscita in palleggio di McKennie, con personalità imposta e trova Kulusevski.



5' La Juve ora attacca. Gioca sulla sinistra e trova Ronaldo: il portoghese calcia dalla distanza con il mancino ma finisce alto.



2' Primo angolo per la Juventus, che tiene il pallone e spinge in avanti. Il cross di Kulusevski è respinto.



1' Prima offensiva del Novara, ma il tiro di Collodel non spaventa.



1' Partiti. Sono le 10.38.



Potrete seguire la diretta testuale qui, su ilBianconero.com. A fine partita pagelle, interviste e approfondimenti.