Le prime prove del Maestro, di fatto quelle generali. La Juve di Pirlo prendere definitivamente forma: domani, ore 10.30, l'amichevole che inaugurerà la stagione bianconera contro i 'vicini di casa' del Novara. Senza centravanti, sì. Ma con Ronaldo già in forma campionato.



LA FORMAZIONE - Con chi si partirà? La curiosità è tanta, le scelte mica troppe. Partiamo allora dalle certezze: da Szczesny in porta, a Bonucci e Chellini ritrovata retroguardia difensiva. Poi Alex Sandro sulla sinistra con la possibilità di rivedere subito Cuadrado esterno basso (con Danilo inizialmente in panchina). A centrocampo guiderà Arthur, al suo fianco certamente Bentancur, dall'altra parte agirà Rabiot. Davanti? Kulusevski e Ronaldo, sì. Con una possibile sorpresa sugli esterni: che Douglas Costa si candidi per un posto da titolare anche contro la Samp? Occhio alla scelta di Pirlo: difesa a tre o a quattro? Le due possibili formazioni nella nostra gallery