4







di Andrea Menon

La prima Juve di Andrea Pirlo regala un sorriso. Ai tifosi, alla società e allo stesso allenatore. Il primo test ufficiale dell'anno, contro il Novara, si chiude con una vittoria netta: 5-0. A segno Portanova (doppietta), Ramsey, Pjaca e Cristiano Ronaldo. Il primo gol della stagione porta la sua firma, e non sembra un caso. Anzi... Lui e Kulusevski davanti nei primi 45' come prova per il futuro, in attesa di innesti e recuperi. poi la difesa a 3, il modulo liquido e la costruzione particolare. Tutti temi da rivedere e analizzare, ma che danno un'impronta a questa squadra. Pirlo piace e convince.



Le pagelle di Juve-Novara nella nostra gallery.