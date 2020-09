La Juventus ha battuto 5-0 il Novara stamattina alla Continassa nella prima (e forse unica) amichevole di questo precampionato. La squadra allenata da Andrea Pirlo, scesa in campo con la nuova terza maglia arancionera, ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Ronaldo su assist di Kulusevski, e ha dilagato nel secondo tempo con Ramsey, Pjaca e doppio Portanova. Per vedere tutti gli scatti del match, basta vedere la gallery pubblicata dalla Juve sui propri canali ufficiali. Ora testa al mercato (mancano almeno un centrocampista e un attaccante) e all'inizio di campionato, in programma fra una settimana contro la Sampdoria.