La prima amichevole della Juve di Andrea Pirlo. Il tecnico stupisce subito: fuori Arthur, dentro McKennie, da testare in cabina di regia nel suo 3-5-2. Danilo difensore di centro-destra. Davanti spazio alla coppia Kulusevski-Ronaldo.

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo.



In panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Pellegrini, Rugani, Arthur, Bentancur, Nicolussi, Portanova, Douglas Costa, Pjaca, Vrioni.



NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Cisco, Panico; Bortolussi. All. Banchieri