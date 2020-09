È stata la prima prova di Andrea Pirlo alla guida della Juventus, adesso non resta che contare i giorni che lo accompagnano al primo impegno ufficiale. Cristiano Ronaldo e compagni hanno superato agevolmente la prova contro il Novara, battuta per 5-0. Prima volta anche per Roberto Baronio, collaboratore tecnico del Maestro che ha postato su Twitter uno scatto in cui è immortalato con Cristiano Ronaldo: “Riscaldamento”.