Domenica 13 settembre, alle ore 10.30, la Juventus sarà impegnata nella prima amichevole precampionato contro il Novara, in preparazione alla sfida di apertura della prossima Serie A contro la Sampdoria. Il club bianconero ha presentato il match analizzando i precedenti tra le due squadre: “Domenica 13 settembre la Juventus scenderà in campo con il Novara. Contro il club piemontese c'è una lunga storia – il primo confronto risale al 1912 – e una frequentazione recente: l'anno scorso la formazione Under 23 vi ha giocato contro nel campionato di Serie C e la stessa prima squadra ha effettuato un test sul campo della Continassa nel mese di agosto del 2019, conclusosi 4-0 con le reti di Higuain, Mandzukic, Dybala e de Ligt.



GLI ANNI DI BONIPERTI - Tra la sua Barengo e il capoluogo di provincia ci sono solo 21 km. Giampiero Boniperti di gare contro il Novara ne ha disputate molte, segnando 7 reti, tutte al portiere Ivano Corghi. La prima parte della sua carriera ha coinciso con il periodo più positivo del club piemontese, trascinato dal goleador Silvio Piola. Sono stati ben 8 gli anni consecutivi di permanenza in Serie A e nel 1951-52 la conquista dell'ottavo posto ha rappresentato il momento più alto della sua storia.



IL PRIMO GOL DI BOBBY - Ha 19 anni, arriva da un ottimo campionato in Serie B con il Varese, di lui si parla da tempo perché la Juve è casa sua da quando è bambino. Roberto Bettega scende in campo a Novara il 6 settembre 1970 per un incontro di Coppa Italia. E alla sua seconda presenza nella squadra dei grandi arriva la sua prima rete, superando Felice Pulici, che ritroverà poi come avversario della Lazio negli anni successivi.



IMMEDIATAMENTE SIMONE - Trascorre più di mezzo secolo perché Juventus e Novara si ritrovino a giocare un incontro di campionato. Succede nel primo anno dello Stadium e dopo appena 4 minuti Simone Pepe sblocca il risultato sfruttando un cross di Paolo De Ceglie che taglia tutta la difesa e permette al numero 7 di mettere il pallone in porta da pochi passi.



FABIO IN SOSPENSIONE - La Juve costruisce occasioni a ripetizione ma solo a un quarto d'ora dal termine mette al sicuro il risultato. L'autore del 2-0 è Fabio Quagliarella, bravissimo a deviare in rete un tiro dalla bandierina con un'elevazione degna di un cestista



VERSO LO SCUDETTO - La gara di ritorno vede la Signora più determinata che mai a ottenere 3 punti fondamentali nella corsa scudetto, che 2 giornate dopo avrà la sua certificazione matematica a Trieste. Al Silvio Piola, presenti in tribuna Giampiero Boniperti e Michel Platini, i bianconeri calano il poker. Apre e chiude Mirko Vucinic, in mezzo ci sono le reti di Marco Borriello e Arturo Vidal.



UNA PARTITA DA STUDIARE - Novara-Juventus 0-4 è una gara da rivedere se si vuole capire bene quale sia stata la cultura di gioco che ha dato il via al ciclo dei nove tricolori. I numeri di quel giorno parlano di una squadra capace di trascorrere il 72% del tempo nella metà campo avversaria, di costruire 14 opportunità da gol e di non concederne agli avversari neanche una”.