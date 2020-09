A bordo campo alla Continassa durante Juventus-Novara (1-0 il risultato a fine primo tempo, decide Cristiano Ronaldo su assist di Dejan Kulusevski) ci sono anche i due "infortunati di lusso" della Juve: Paulo Dybala e Matthijs De Ligt. La Joya sta lavorando per tornare in campo dopo l'infortunio muscolare di cui è stato vittima alla fine della scorsa stagione post-lockdown: difficile vederlo nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria. Il difensore olandese è in piena convalescenza dopo l'operazione alla spalla destra del mese scorso: rientro previsto a novembre. Sugli spalti invece, oltre alla dirigenza bianconera, è presente Gabriela Sabatini, ex tennista e zia di Oriana, fidanzata di Dybala.