C’erano anche loro. Perché quando ti senti i colori della maglia cuciti addosso è dura levarsi i panni di giocatore della Juventus, anche quando non si è chiamati a giocare. Dybala e De Ligt erano lì, in panchina, ad assistere all’amichevole contro il Novara vinta dalla loro squadra per 5-0. Per i due è ancora presto per disputare una partita, il diez argentino probabilmente si vedrà dalla seconda giornata di campionato mentre l’olandese a fine ottobre, alle prese con un programma riabilitativo in seguito all’operazione alla spalla. I tifosi bianconeri hanno a dir poco apprezzato il loro atteggiamento, sempre presenti anche quando non direttamente implicati. Al contrario di Khedira, indisponibile anche lui ma assente, bersagliato aspramente sui social.



