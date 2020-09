Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, seduti dalla panchina, non per entrare a gara in corso ma solo per osservare l’amichevole della loro Juventus contro il Novara. Loro, perché i due si sono eretti e colonne portati della squadra, fari in difesa ed in attacco a cui Pirlo dovrà fare a meno per i primi impegni stagionali. La Joya è in forte dubbio per la gara contro la Sampdoria di settimana prossima, mentre l’olandese rientrerà a fine ottobre dopo l’intervento alla spalla. Ma si sentono vicinissimi alla squadra per l’inizio del campionato, come testimoniato dall’ultimo post di De Ligt: “Ottima ultima partita prima che la stagione inizi per i ragazzi. Spero di poter recuperare tanto bene quanto velocemente per rientrare presto in squadra!”.