Impressioni e sensazioni, idee e novità. La prima Juventus diraccontata da chi oggi era dall'altra parte: "E' un'ottima squadra, che ha già una chiara idea di gioco" spiega nella nostra intervistanell'unica amichevole giocata dai bianconeri prima del debutto in campionato della prossima settimana con la Samp (escludendo la partitella in casa contro l'Under 23)."Ha già una sua identità. Difendono a quattro dietro ma costruiscono a tre, tre centrocampisti in mezzo al campo e davanti mi ha impressionato molto Kulusevski. Con Ronaldo si trovano molto bene e con le sue caratteristiche ha la possibilità di spostare Ronaldo molto più al centro del gioco e non sull'esterno: il primo gol, infatti, è arrivato proprio da uno scambio tra i due nella zona centrale. Noi abbiamo fatto una bella partita fino alla girandola di cambi, quando ho inserito tanti ragazzi della Primavera e qualcuno in prova. E' chiaro che c'è molta distanza tra il Novara e una delle cinque/sei squadre più forti al mondo, ringraziamo la Juve per l'invito e per la giornata"."Mi ritengono fortunato ad essere stato proprio io, è una gara che ricorderò per sempre. Pirlo è stato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, e sono sicuro che diventerà anche un ottimo allenatore, riuscendo a far giocare le sue squadre bene come giocava lui in campo"."Vedendolo da vicino trasmetteva carisma e la capacità di guidare la squadra come faceva quando era in campo. Man mano che la partita andava avanti ha sempre dato indicazioni a una squadra che gioca un ottimo calcio, i giocatori seguono molto quello che dice. La Juve mi ha impressionato sia tatticamente che tecnicamente"."Non ci conoscevamo prima di oggi, ma nel prepartita sono rimasto stupito da quanto ci conosceva. Sapeva che avevamo fatto la semifinale playoff l'anno scorso e che facciamo giocare molti giovani. Non sapeva queste cose perché dovevamo affrontarci, ma perché è una persona interessata a quello che succede nel territorio"."Siamo contenti se qualche nostro ragazzo va in club del livello della Juventus, per noi è un motivo d'orgoglio e un segnale di crescita e prestigio. Barbieri può ripercorrere la stessa carriera di Bruno Fernandes (anche lui partito da Novara, ndr) arrivando ad alti livelli in Champions League. Io ho avuto il privilegio di allenarlo negli Allievi Nazionali con i quali abbiamo vinto lo scudetto. E' un terzino destro moderno, di spinta ma capace anche di fare il regista e impostare il gioco. Ha una grande tecnica, è un ragazzo intelligentissimo che vuole migliorarsi sempre di più di giorno in giorno. E ci riesce. Con noi ha sempre giocato"."Alla fine della partita tutti i bianconeri ci hanno fatto i complimenti per come abbiamo giocato. Buffon per esempio ci ha detto che siamo una buona squadra, anche Dybala si è avvicinato per complimentarsi dopo aver visto la partita da bordo campo"."Diciamo tutti. Ma se devo fare un solo nome dico Rabiot, che mi piacque molto anche l'anno scorso. E' un giocatore che visto in tv può dare una certa sensazione, ma dal vivo è impressionante per la sua fisicità, tecnica e falcata. E' in grado di spostare in un attimo l'azione da difensiva in offensiva. Mi è piaciuto molto anche McKennie, un giocatore che non avevamo mai visto giocare in una gara intera, e rispetto a Matuidi secondo me è più tecnico"."Un effetto pazzesco, già un anno fa rimasi colpito: fa cose incredibili. Rivedendomi la partita mi sono reso conto ancora di più che va auna velocità supersonica, è qualcosa di super. Tira fuori cose che ha solo lui"."Ci sono ragazzi molto bravi come Portanova, Nicolussi Gaviglia e Vrioni. Ci piacerebbe molto averli in rosa, ma penso che abbiano ambizioni diverse. Oggi hanno dimostrato di saperci fare, ma anche due giorni fa, quando abbiamo affrontato la Primavera bianconera, ho visto tanti talenti e giocatori di qualità".