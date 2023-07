Il Nottingham Forest ha chiamato, la Juve ha risposto. E Andreaascolta interessato. Perché in Premier chiedono di lui, che per il club bianconero è assolutamente sacrificabile in cambio di 20 milioni almeno. Niente che possa spaventare il Forest, anche se la prima controproposta ha previsto solo una parte cash. E il resto? Ha un nome e un cognome, Remo Freuler. Ma per la Juve le due cose devono andare avanti separatamente. E' quanto riporta calciomercato.com.