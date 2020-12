La giornata di ieri, 22 dicembre 2020, rappresenta uno dei giorni più neri per la storia recente della Juventus, per la combinazione di eventi che l'hanno caratterizzato: quello in tribunale, con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni favorevole al Napoli, e poi la sconfitta casalinga per 3-0 con la Fiorentina. Da possibili 30 punti in classifica a quota 24. I principali quotidiani sportivi naturalmente mettono in evidenza tutto ciò con titoloni ad hoc: si va dallo "Show viola, rabbia Juve" di Tuttosport ai "Juve notte fonda" della Gazzetta dello Sport e "Juve, che schiaffi!" del Corriere dello Sport. E tutti con una foto molto simile, del tutto emblematica: la disperazione di Cristiano Ronaldo.