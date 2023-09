Male, malissimo. Anche Filipè incappato in una pessima prestazione nel match tra, che gli è costata una pesante bocciatura da parte dei giornali. "Chissà cos'è successo al primo Kostic che scavava una trincea in fascia e crossava o tirava. Questo arriva giù a fatica e spesso non sa cosa fare, fino al cambio" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 4.5 come Tuttosport: "Piatto nei movimenti come sempre, inefficace nelle giocate come poche altre volte: fa sembrare Toljan un gigante e all'intervallo resta negli spogliatoi per punizione". 5, invece, da parte de Il Corriere dello Sport: "Copre Chiesa e sostiene Danilo, ma davanti non morde. Fuori partita".Anche noi de ilBianconero gli abbiamo dato 5: "Sì, d'accordo, ma poi? Tutto il resto è noia. E nemmeno un affondo, di quelli che avrebbero fatto davvero comodo".