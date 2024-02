La giornata in casaè stata caratterizzata dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Frosinone. Tra le dichiarazioni che hanno suscitato più rumore e dibattito quella riguardante gli obiettivi stagionali prefissati dalla società ad inizio anno.Torna al centro anche il tema delladopo la pubblicazione da parte della Juve della relazione finanziaria semestrale. Il club bianconero ha confermato la decisione definitiva di recedere dall’accordo che regola il Progetto Super League senza ricevere però il "via libera" da Barcellona e Real Madrid.Spostandoci sul calcio giocato, la Juve sarà impegnata domani alle 12:30 contro il Frosinone. Allegri non stravolgerà la squadra a livello di modulo ma sono attese novità di formazione; soprattutto per quanto riguarda la presenza di Carlosche può esordire dal primo minuto.Tornando alle parole dell'allenatore,ha affrontato anche l'argomento sul suo futuro e sull'eventuale rinnovo di contratto con la Juventus, lasciando però le porte aperte a tutte le soluzioni. Il futuro del tecnico rimane un rebus.Così come incerto è anche la situazione diil cui contratto scadrà a giugno. La Juventus vorrebbe proseguire il legame con il centrocampista francese ma la concorrenza dall'estero non manca. Si sono già fatte avanti quattro-cinque squadre per il giocatore.