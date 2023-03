Probabilmente nessuno a inizio stagione avrebbe previsto un simile scenario. Eppure è così, allamanca Arek. Approdato a Torino sul gong del mercato con l'etichetta di vice di Dusan, negli scorsi mesi l'attaccante polacco ha saputo ben presto ritagliarsi uno spazio importante nella squadra bianconera, approfittando dei problemi fisici del serbo: per lui, un bottino niente male, fino all'patito nella gara contro il Monza dello scorso 29 gennaio da cui non è ancora riuscito a recuperare. "Lesione di medio grado alla coscia sinistra" si leggeva nel report del, con l'amara previsione di quasi due mesi di stop.Stando alle ultime notizie, il suo rientro in campo potrebbe avvenire dopo la sosta per le Nazionali, dunque all'che - dopo il match contro il Verona - metterà subito la Juve di fronte a due big match, la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter e la sfida contro la Lazio. Un buon momento per assistere al rientro di Milik, che però a Massimilianoavrebbe certamente fatto comodo anche ora, considerando la scarsa affidabilità di Moisee le difficoltà di Dusan Vlahovic. Impossibile, comunque, forzare il rientro del polacco, non resta che aspettare. Un posto in squadra, poi, probabilmente lo troverà.