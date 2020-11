Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la Juve soffre di "nostalgia dei tempi di Allegri". Il quotidiano sottolinea come "l'elenco delle partite (da Crotone a Benevento, oltre al Verona) che la Juve ha affrontato e nelle quali è stata bloccata da un pareggio, sarebbero state portate tranquillamente a casa con Massimiliano Allegri. La lista dunque "si allunga, come si allunga il distacco (-6) dal sorprendente Milan di Pioli che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Ma ci sono possibilità che Allegri torni alla Juve? Quasi zero, solo perché nella vita non si può mai escludere nulla. L'unico scenario che Agnelli contempla ora è Pirlo".