di Marco Amato

No, non si può tornare indietro. No, non si deve tornare indietro. Quella vista ieri sera, contro l’Inter, è stata una delle Juventus migliori della stagione, senza alcun dubbio. I 3 punti non sono arrivati, una sconfitta contro l’Inter fa sempre male, malissimo; ma la strada è tracciata e va percorsa, con ostinazione e coraggio: le fondamenta per il prossimo anno ci sono.



Offensiva e aggressiva. Capace di recuperare palla nelle zone alte del campo, di ribaltare velocemente l’azione e creare innumerevoli occasioni pericolose, senza mai andare in apnea e in sofferenza. È mancato solo il gol; certo, non è un dettaglio quando si gioca a calcio, ma alla squadra di Allegri si può recriminare poco, questa volta.



Al termine della gara, Allegri ha chiuso la questione scudetto, ma ha rilanciato, alzando la posta in gioco, proiettandosi già alla prossima stagione. Stagione dove la Juventus partirà per vincere il campionato, per dimenticare quella in corso che, con la qualificazione in Champions, rimane comunque insufficiente, perché le aspettative erano ben altre. La partita di ieri sera, però, dimostra che le fondamenta, per ripartire e vincere, ci sono e che si può vedere altro, rispetto ad una Juve arrendevole o speculatrice. La strada è tracciata, non resta che seguirla, senza più guardare indietro.