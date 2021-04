1









Un derby decisivo come poche altre volte negli ultimi anni: Torino e Juventus si giocano domani un bel pezzo dei rispettivi obiettivi, nell'incontro clou del 29° turno. Le quote degli esperti di Stanleybet.it pendono però da una parte sola: il «2» bianconero vola basso, a 1,52. Si tratterebbe del quarto successo di fila contro i granata, i quali invece sono a secco da ben 6 anni, da quel 2-1 in rimonta del 2015 che vide proprio Andrea Pirlo aprire le marcature. La fine del digiuno del Torino si rompe a 5,80, mentre il segno «X» si gioca a 4,40. All’andata entrambe andarono in rete: probabile un altro esito Goal a 1,70, mentre il No Goal vale 2,03. A sbloccare il derby potrebbe essere Cristiano Ronaldo, il più probabile primo marcatore a 3,50. Occhi puntati anche su Andrea Belotti, il cui quarto gol alla Juventus in maglia granata è dato a 2,75.