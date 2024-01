Juve Next Gen, chi sono i 30 che hanno esordito in Prima squadra

Il progetto seconda squadra esce a pieni voti dall’esame con la storia e premia il club bianconero e tutti i dirigenti che hanno creduto e lavorato in questo senso negli ultimi anni., ieri sera in, è l’ultimo di 30 calciatori che dalla Next Gen sono riusciti a fare l’esordio in Prima squadra.Un patrimonio, così lo aveva definito Massimiliano, che permette alladi tagliare i costi, di attraversare senza particolari patemi la tempesta dell’abrogazione del Decreto Crescita e, soprattutto, fa guardare al futuro con ottimismo.C’è chi oggi è nel gruppo di Massimiliano chi sta maturando in prestito , chi ha lasciato Torino e prosegue la sua carriera altrove. Nella gallery di seguito, la lista dei 30 calciatori che hanno debuttato dalla Next Gen, divisi in tre gruppi, in base all’allenatore che gli ha regalato l’emozione dell’esordio in gara ufficiale.