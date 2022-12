Il giovane talento dellaha parlato a JTV dopo la gara contro il Rijeka: "Sono molto contento. Abbiamo fatto due buone partite, mi sento bene sia con questa squadra sia con la Primavera. Questa squadra mi aiuta tanto, mi sento bene.Mi ha colpito tanto la vicinanza dei dirigenti e dell’allenatore, qui ci si sente come a casa. Anche Montero mi parla e mi aiuta sempre. So che quando lui si incazza con me lo sa solo per aiutarmi. Sono molto contento".