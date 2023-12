Non accadeva da un po' che lanon riuscisse a vincere una partita di Serie A contro una squadra neopromossa come il, contro la quale a Marassi venerdì si è dovuta accontentare di un pareggio per 1 a 1. L'ultima volta era successo sempre in questo periodo dell'anno e sempre in trasferta, nello specifico l'11 dicembre 2021 allo stadio Penzo: anche allora il risultato finale fu 1-1, in quel caso contro il. In gol per i bianconeri Alvaro Morata al 32', con i padroni di casa capaci poi di pareggiare al 55' con Mattia Aramu.