di Marco Sanfelici

Non c'è che dire. Siamo malati di cambiamento, di questo novello totem che dà immediatamente la patente di mentalità “avanzata”, quasi visionaria, ma che dico, “profetica”. Evviva Isaia, Malachia, Zaccaria e così sia. Cambiare va bene, ma col divieto intrinseco di valutare dove il cambiamento possa portare. L'importante è dare un taglio al passato. Del domani, direbbe Heather Parisi, “non ci cale mica”. E così, da una dirigenza piantata con i piedi per terra, come solo gli abeti del Trentino, alla Juve si è voluto offrire l'obolo al cambiamento, anche perché pure gli abeti del Trentino sono impotenti di fronte ai cambiamenti climatici (tanto per restare in tema).



Si cambia l'Eminenza Grigia, dallo sguardo interrogativo e dalla sfrontatezza di mettere in discussione le operazioni con azzardo, dettate da motivi spesso extracampo. Si sa che una società quotata in borsa ha l'obbligo di preservare il proprio brand: anche a costo di sacrificare parte del “core business”? The answer in blowin' in the wind. “Tutti i dirigenti della Juventus ora sono sulla quarantina. E' un'età in cui si è sufficientemente esperti per assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Il futuro è nostro ed esso dirà se siamo stati all'altezza”, parole e musica del presidente all'assemblea degli azionisti.



Tradotto in soldoni: Marotta saluta neanche tanto, ma viene accolto dagli eterni perdenti (a meno che si mettano a raccogliere i frutti dei propri complotti), trasferendo non solo la sua persona, ma anche tutto il sapere ed il conoscere che era normale amministrazione. Da qui, restano i “quarantenni” di belle speranze, forti dell'esperienza prodotta all'ombra del transfuga, gentilmente neanche tanto accompagnato alla porta. Di là ci va anche un altro juventino in panchina, ma questo è un altro film, almeno per il momento. Oddio, al pensiero di chi siede ora sulla corrispettiva panca, è fin troppo semplice ricavare il frutto del primo cambiamento. E questo non è solo Allegri – Sarri, è fortemente la storia della Juventus contro una storia mai scritta che vuole essere scritta da ora, ma con quale meta, boh!!!! Sono rimasti gli allievi, dunque. Pronti ad avallare CR7, ma non in grado di valutarne le conseguenze; pronti a pagare uno sproposito un centrale di belle, anzi bellissime speranze ma con un grado di immaturità difensiva pari alle temperature percepite in Puglia la scorsa settimana.



Sono rimasti gli antagonisti, che fanno la guerra all'ex capo. Ed ottengono di far spendere un po' di più al “nemico” per un centravanti che comunque non si arriva a prendere. Nel frattempo una punta promettente va via per denaro ed un laterale di valore va via sempre per denaro. Siccome Lukaku si prendeva solo con lo scambio con Dybala, ora si cerca di scambiare quest'ultimo con Icardi, rafforzando ancora una volta il campo avversario. Perchè “bambole non c'è una lira” Col risultato che a sinistra dopo Alex Sandro, non c'è nessuno; abbondiamo di centrali, centrocampisti e punte. Per la prima volta la Juventus si adegua alla crisi diffusa e viene a conoscenza dell'inquietante termine “esubero”.



E siamo qui ad aspettare che Paulino Dybala vada all'Inter. Che non vuol dire non cedere “l'equivoco tattico”. Ma non ai prescritti, diamine. Per poi avere 4 punte? Perché con quegli ingaggi (retaggi dal veleno bloccante come quello del cobra, lasciati sul groppone dall'ex amm.re del.to) vendere giocatori di 32 o 33 anni, bradiposi e dall'infortunio facile, con ingaggi mai sotto i 6 milioni, è praticamente impossibile. Il cambiamento è un totem che chiede sacrifici, ma non vorrei che ci fosse un prezzo da pagare abnorme. Poetava Lorenzo de' Medici: “...del diman non v'è certezza”. Speriamo che anche no, un pizzico di sana continuità non ha mai ammazzato nessuno.