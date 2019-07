di Andrea Menon

"Recupero e torno". E' il messaggio di Douglas Costa, mandato ieri su Instagram ai tifosi bianconeri e che ha come data di "scadenza" quella di domani, giorno del secondo raduno della Juventus. I ragazzi di Sarri, infatti, si ritroveranno nella serata di domani per ricominciare la preparazione in vista del campionato. Un programma con molte tappe, tanto lavoro e due amichevoli con Atletico Madrid e a Villar Perosa per poi aprire la stagione, nel penultimo weekend di agosto. Meno di un mese al via, tra allenamenti e certezze. Una più di tutte: se la Juve vuole vincere, se Sarri vuole continuare l'opera di Allegri (nelle vittorie non nel gioco) ha bisogno di top player.



INCEDIBILE - E Douglas Costa è uno di questi. E perciò è incedibile. Anzi, con Sarri in panchina il brasiliano può finalmente esplodere, come non ha mai fatto. Palla a terra, dribbling, mentalità offensiva e 30 metri finali di libertà: il suo pane. Certo, non sarà solo "baldoria", perché anche il gioco di Sarri prevede una solida fase difensiva. Certo è, però, che il brasiliano ha già cambiato volto, per impegno, voglia e determinazione rispetto alla fase finale della scorsa annata, dove di lui si ricordano solo 30' contro l'Ajax. Insomma, è la stagione del riscatto: ora o mai più, così può esplodere. Un esperimento che vale la pena provare.