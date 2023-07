Nelle ultime ore la Juve è stata catapultata al centro della trattativa tra Lukaku e l'Inter, ma questo non toglie le attenzioni anche da quelli che sono gli altri obiettivi di mercato. Tra i tanti nomi annotati sul taccuino di Giuntoli, stando a quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbe anche quello di Nicolò Zaniolo, che non sembra essere stato depennato definitivamente. Al momento le parti sono distanti, ma non è da escludere che possano riavvicinarsi in men che non si dica.