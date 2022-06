La trattativa per Angel Di Maria non sembra destinata a definirsi nel giro di breve tempo, con i tifosi juventini che stanno iniziando ad infastidirsi per il lungo tira e molla. Nel frattempo però, la Juve continua a tenere sotto traccia anche la pista che porta a Nicolò Zaniolo che, come riportato anche da Rai Sport, non è mai uscito dai radar dei dirigenti della Continassa.