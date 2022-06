Il mercato della Juve entra sempre più nel vivo, soprattutto nella giornata di oggi che potrebbe aver segnato una svolta definitiva nell'affare Pogba. Il centrocampista francese ha sciolto ogni nodo con il club della Continassa e il suo rientro a Torino è ormai questione di ore. Si continuano a seguire però anche le altre trattative messe in piedi in queste settimane, come quella che porta al giallorosso Nicolò Zaniolo. Il gioiellino di Mourinho è ancora al centro del progetto del club capitolino ma a fronte di un'offerta importante potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Resterebbe comunque da battere la forte concorrenza del Milan.