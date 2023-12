L'emergenza a centrocampo è uno dei tasselli da sistemare in casa Juve, con la sessione di gennaio che potrebbe rivelarsi decisiva per quello che sarà il proseguo di stagione. Uno dei nomi che più fa gola dalle parti della Continassa è quello di Marcos Thuram, ora in forza al Nizza che però chiede circa 50 milioni di euro per lasciarlo partire. L'altro ostacolo è rappresentato dall'Inter, da tempo sulle tracce del giocatore.