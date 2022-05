La Juventus è ancora alla ricerca di un sostituto di Giorgio Chiellini per la prossima stagione. Sono molti i nomi accostati a Madama, però non tramonta mai la pista che porta al difensore della Fiorentina Nicola Milenkovic. Federico Cherubini è ancora al lavoro per riuscire a raggiungere l'accordo. A dare la notizia è Calciomercato.com.