La Juve resta sempre impegnata nella ricerca ad un terzino da consegnare a mister Allegri nella sessione di gennaio e i profili finiti sotto la lente di ingrandimento sono diversi. Tra questi non tramonta la pista che porta all'esterno del Real Madrid Odriozola, con quest'ultimo che non ha effettuato neanche un minuto in stagione e con i Blancos che lo lascerebbero partire quasi a zero.