Alla luce di quanto accaduto nella giornata odierna riguardo al tema Superlega, in casa Juve potrebbero delinearsi nuovi ed ulteriori scenari in virtù di quello che sarà il suo futuro in Europa. Questo potrebbe anche influire sul mercato, dove i dirigenti della Continassa stanno comunque continuando a portare avanti diverse piste. Tra queste, non tramonta quella che porta all'esterno in'uscita dal Benfica Grimaldo, soprattutto con le posizioni di Cuadrado e Alex Sandro che devono ancora essere definite del tutto.