Secondo quanto riportato da La Stampa, non è ancora tramontata l'ipotesi di un ritorno alladi, che dopo aver lasciato isi è esplicitamente offerto ai bianconeri assicurando di essere anche disposto a un importante taglio dell'ingaggio. La Vecchia Signora sarebbe ancora tentata dalla candidatura del brasiliano, che però non è una prima scelta per vari motivi. Se ne parlerà comunque nelle prossime settimane.