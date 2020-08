Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, continua a parlare anche dell'opzione Morata per la Juventus: a Pirlo, infatti, continua a piacere l'ex compagno di squadra, oggi felice all'Atletico Madrid. Alvaro tornerebbe volentieri a Torino, forte anche del gradimento della moglie italiana, conosciuta proprio nel capoluogo piemontese. L'agente di Alvaro, Juanma Lopez, è in vacanza a Ischia e domani raggiungerà il suo assistito a Capri per un appuntamento di lavoro. Non tramonta dunque l'ipotesi bianconera, anche se i bianconeri volano sempre più vicini alla meta Edin Dzeko. Toccherà al bosniaco decidere, poi si parlerà di eventuali piani B.