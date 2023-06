Dalle parti della Continassa si stanno ancora interrogando su quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic e con Arek Milik già avviato verso il ritorno in Francia. Alla luce di tutto ciò è altrettanto evidente che Madama dovrà presto guardarsi attorno, nel tentativo di non restare impreparata qualora avvenisse anche la cessione del serbo. Uno dei nomi che da tempo filtra nell'ambiente bianconero è quello del brasiliano Firmino, in'uscita dal Liverpool. Ipotesi che è stata rilanciata anche da SportMediaset e che potrebbe non essere tramontata del tutto.