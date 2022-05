Domani sera a Parigi si giocherà la finale di Champions League ed è sempre una buona occasione per parlare di mercato. Ci sono nomi caldi in casa Juve e nomi che sembrano sullo sfondo ma che in un attimo possono scaldarsi. Uno di questi è quello di Leonardo Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain. È un mediano, un regista. Un nome che verrebbe da pensare non serva alla Juve visto il probabile acquisto di Paul Pogba. Tuttavia ci sono diversi scenari come suggerisce Tuttosport.



GLI SCENARI - Seppur non definitivamente tramontata la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic l'obiettivo numero uno è Paul Pogba. Non basta però. Manuel Locatelli se messo a fare il regista rischierebbe di perdere le sue doti. Ecco perchè può arrivare un regista. A quel punto però sarebbe sempre più lontano da Torino il brasiliano Arthur.



PAREDES - Leonardo Paredes non è reduce dalla sua miglior stagione, visti i numerosi infortuni che l'hanno tenuto fuori. Il centrocampista però avrebbe aperto alla cessione e la Juventus ne sarebbe già a conoscenza. I parigini lo lascerebbero partire per 20 milioni, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Non va esclusa l'ipotesi di una contropartita che potrebbe essere Moise Kean nonostante per l'attaccante in pole ci sia il West Ham.