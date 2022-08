Ancora tu, ancora. Nelle idee bianconere c'è sempre il centrocampista serbo: del resto, gli imprevisti non sono mancati, e serve rispondere con una carta fondamentale per accontentare Allegri. Come racconta il Corriere dello Sport, in programma c'è l'acquisto di Leandro Paredes (per il quale manca l'accordo totale con il PSG), e ora c'è anche una sorpresa su cui si sta tornando a ragionare: il ritorno di fiamma per Milinkovic.- Per il quotidiano, una nuova chiacchierata con l'agente, Mateja Kezman, è stata fatta. La missione resta impossibile, ma il procuratore avrebbe confermato come ci siano ancora margini per provare a chiudere l'affare, per quanto la richiesta da 60 milioni solo cash del presidente laziale rappresenti un ostacolo tutt'altro che semplice da superare. Però l'idea non è tramontata.