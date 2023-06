La Juventus ha da poco ufficializzato il rinnovo di contratto con Adrien Rabiot, che proseguirà la sua avventura in bianconero per un'altra stagione. Ipotesi che sembrava pressochè impossibile fino ad un paio di settimane fa, ma il costante 'pressing' della Vecchia Signora e il legame instaurato con Allegri hanno totalmente cambiato le carte in tavola, oltre a diversi scenari di mercato. Tra questi, c'è anche da sistemare il parco attaccanti, con alcuni giocatori che sono ancora in attesa di capire se continuare il loro percorso all'ombra della Mole, o se, invece, fare le valigie e cercare fortuna altrove. I nomi che al momento fanno più gola alle big europee sono quelli di Chiesa e Vlahovic, con quest'ultimo che potrebbe anche essere coinvolto in uno scambio che avrebbe del clamoroso.- Nella giornata di ieri, infatti, il Telegraph aveva lanciato la notizia di un ipotesi di, conche sbarcherebbe a Torino e conche farebbe il percorso inverso. Voci che trovano riscontri in queste ultime ore e non è da escludere che possano avviarsi veri e proprinei prossimi giorni.- Bisogna però prendere in considerazione anche la, che stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe manifestato la sua intenzione di, escludendo categoricamente Juve e Milan. Ma il mercato, si sa, ha sempre riservato grandi sorprese e chissà che non possa regalarne altre.